Le retour de la Paris Games Week

Publié le Vendredi 9 septembre 2022 à 11:25:00 par Yoann Schuler

3 ans déjà

Tout est dans le titre ! Après 3 ans d'absence, la dernière édition ayant eu lieu en 2019, la Paris Games Week fait cette année son grand retour pour la 11ème édition, à Paris Expo Porte de Versailles. Elle se tiendra du 2 au 6 novembre.Pour ceux au fond de la classe qui ne sauraient pas de quoi on parle, la Paris Games Week est l'un des plus gros évènements, si ce n'est le plus gros, du jeu vidéo en France. On y retrouve joueurs comme développeurs, et c'est un rendez vous attendu tant par les uns que par les autres.Si vous êtes vous même intéressé par la convention, vous pourrez retrouver un lien pour la billetterie ici