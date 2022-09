- Sonic Frontiers se paie un générique de fin signé ONE OK ROCK

Publié le Vendredi 9 septembre 2022 à 11:45:00 par Yoann Schuler

C'est pas que je crie, mais les musiciens japonais mettent toujours tout en majuscule dans notre alphabet

La communication dans le jeu vidéo, c'est important, et pour tenter de faire avancer la sienne, Sonic Frontiers collabore avec ONE OK ROCK, un groupe de rock japonais qui est parvenu à conquérir le reste du monde, à la manière du hérisson bleu. Le single "Vandalize" sera le générique de fin du jeu, et on ne peut que saluer le choix de l'artiste tant les ambiances et les thèmes du groupe et de Sonic sont en adéquation.On a qu'un court extrait du morceau, ce que j'ai personnellement très vite commencé à regretter quand j'ai entendu cette petite minute et demie.Pour rappel, Sonic Frontiers est la prochaine itération de jeu Sonic 3D de Sega, qui sortira sur le 8 novembre de cette année, sur strictement toutes les plateformes. D'ici là, profitez donc de ce teaser pour la musique :