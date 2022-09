- Nouveau trailer pour ''Filthy Animals : Heist Simulator''

Publié le Vendredi 9 septembre 2022 à 11:50:00 par Yoann Schuler

Animaux mutants et braquage de banque

Un savant fou aux airs et aux ambitions de mafieux italien au rabais crée des animaux mutants pour les envoyer braquer des banques, tel est le synopsis de Filthy Animals : Heist Simulator. Dans ce jeu basé sur la physique, à la façon de Gang Beast par exemple, 1 à 4 joueurs progressent dans des niveaux variés et mortels, tentant d'esquiver lasers, gardes armés, et pièges variés, afin de se faire de l'argent de la façon la plus spectaculaire (et la moins propre et organisée) qu'il soit. Aidés de nombreux power-ups et armes, c'est le genre de jeu qui promet entre amis fou rire et chaos.Le jeu devrait sortir cet automne sur PC, mais vous pouvez déjà l'ajouter à votre Wishlist sur Steam pour soutenir les créateurs. Enfin, admirez vous même le glorieux bordel que promettent d'être ces braquages :