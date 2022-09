Catmaze est sorti

Publié le Lundi 12 septembre 2022 à 10:15:00 par Yoann Schuler

Mythologie slave et métroidvania

Le metroidvania est un genre qui a reçu un second souffle ces dernières années, passant de presque mort cérébrale à catégorie indé florissante sur Steam. Catmaze s'inscrit tout à fait dans ce mouvement.Vous y incarnerez Alesta, une jeune sorcière explorant les marais et les forêts centenaires qui l'entourent, aidée par les familiers de sorciers et de sorcières avant elle. À son contrôle, vous vous retrouverez à affronter les boss, inspirés de la mythologie slave, ainsi qu'à accomplir de nombreuses quêtes secondaires dont la complétion pourra influencer sur la fin de l'histoire, le tout dans un style pixel art.Catmaze est d'ores et déjà sorti disponible sur PC, Nintendo Switch, PS4 et 5, ainsi qu'Xbox One et Series, pour la modique somme de 9,99 €.