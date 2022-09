Ubisoft+ ajoute des jeux indépendants à sa liste

Publié le Lundi 12 septembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Plus c'est long, plus c'est bon

A l'instar de nombreux autres éditeurs/distributeurs/fournisseurs/tourneurs-fraiseurs sur le marché, Ubisoft propose Ubisoft+, un service d'abonnement qui permet de jouer à des jeux sans les avoir achetés auparavant.Plus de 100 jeux sont actuellement accessibles, sur PC uniquement, avec une arrivée prochaine sur Xbox et PlayStation.Des DLC, packs de contenus et autres bonus sont aussi de la partie.Des jeux indépendants sont venus se greffer à la liste : Astrologaster de Nyamyam, Evan's Remains de Maitan69, Fell Seal : Arbiter's Mark et Gamious's Lake de 6 Eyes Studio. D'autres devraient suivre.