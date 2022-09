Disney Speedstorm : un jeu de courses avec de grandes oreilles

Publié le Lundi 12 septembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Comme un air de déjà-vu

Développé par Gameloft (Asphalt), Disney Speedstorm sortira sur PC, PlayStation, Xbox, et Nintendo Switch cette année. Il s'agit d'un jeu de courses dans lequel vous allez retrouver des personnages du catalogue Disney tels que Mickey, Jack Sparrow, Mulan, Hercules, Mowgli, Baloo, Donald, Ariel, Sully, Bob Razowski, la Bête... et j'en passe.Les circuits seront inspirés des univers des films. Des capacités spéciales seront à choisir avant chaque course. Des bonus seront aussi à récupérer sur les circuits...Bref, c'est du Mario Kart, version Disney. Et c'est loin de nous déplaire.