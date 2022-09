Puzzle Bobble revient sur Playstation

Publié le Lundi 12 septembre 2022 à 10:20:00 par Yoann Schuler

Et en 3D

Le monde du jeu vidéo me surprend constamment, et aujourd'hui ne fait pas exception : la lignée des jeux de puzzle/relaxation Puzzle Bobble fait son retour, en 3D, et en exclusivité Playstation. Je suis personnellement assez dubitatif de cette décision, puisque je doute que la plus grosse base de joueur de la franchise soit sur Playstation, mais eh, je n'ai pas fait d'études de marketing moi.Le jeu en lui même semble être une interprétation intéressante de ce que pourrait être un jeu Puzzle Bobble en 3D, avec des assemblages de bulles qu'on peut faire tourner et approcher sous différents angles. On pourra même y jouer en VR, sur PS4 uniquement. Drôle de monde dans lequel on vit, pas vrai ?Puzzle Bobble 3D : Vacation Odyssey est déjà disponible pour 19,99 €, et ne sortira donc a priori que sur PS4 et PS5. L'achat en magasin d'une version PS5 vous donnera directement un code pour la version PS4, afin de pouvoir aussi y jouer en VR si vous avez la console et les accessoires nécessaires.