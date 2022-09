Trackmania sera disponible sur consoles et en Cloud gaming

Publié le Lundi 12 septembre 2022 à 11:20:00 par Yoann Schuler

On arrête pas le progrès

Ce week-end a eu lieu la conférence Ubisoft Forward, et ce n'est donc pas la dernière fois qu'on parlera d'eux aujourd'hui. Le sujet ici, c'est la future sortie consoles (précisément Xbox One et Series, ainsi que PS4 et 5) du désormais reconnu Trackmania. On le retrouvera également sur certaines plateformes de Cloud gaming, comme Google Stadia ou Amazon Luna. La progression entre chaque plateforme sera sauvegardée, vous permettant de jouer avec le même compte sur chacune d'entre elles.Pour ceux d'entre vous qui auraient raté l'existence du jeu, Trackmania est un jeu de course particulier où l'on recherche l'excellence, sur des circuits complètement déjantés et - à haut niveau - très difficiles à compléter avec des temps corrects. Pour autant, même si l'essence du jeu réside dans la recherche du temps parfait sur chaque course, il convient aussi tout à fait à une expérience plus détendu entre amis, et dispose de modes de jeux pour.Trackmania est actuellement disponible gratuitement sur PC, et le restera pour ses sorties consoles/cloud. Quant à la date des sorties, pas encore de précisions, sinon qu'on table sur 2023.