Tom Clancy's The Division : Heartland, un nouveau annoncé

Publié le Lundi 12 septembre 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

...mais pas que

Ubisoft a donné des nouvelles de sa série Tom Clancy's The Division. 3 infos sont à retenir. En premier lieu, Tom Clancy's The Division Heartland est un jeu de tir multi se déroulant dans une petite ville US. Il sortira à la fin de l'année ou début d'année prochaine sur PC et consoles.Ce stand-alone free-to-play vous envoie à Silver Creek, petite ville du Midwest. Vous incarnerez des agents de la Division qui répondent à un appel à l'aide en provenance de cette ville. Et vous allez combattre aux côtés des habitants... ou contre d'autrs agents. Les inscriptions aux futurs tests et bêtas sont ouverts.Ensuite, « Le Prix du Pouvoir », la Saison 10 de Tom Clancy's The Division 2 sortira le 13 septembre. Nouvelles difficultés pour le mode compte à rebours, deux forteresses, des améliorations de jeu, des événements vestimentaires, un nouveau Season Pass... Cette saison met au coeur de la narration la traque du général Peter Anderson.Et pour terminer, Tom Clancy's The Division Resurgence est un nouveau jeu sur mobile, en free-to-play.