Broken Pieces, jeu d'horreur français, est sorti

Publié le Lundi 12 septembre 2022 à 10:45:00 par Yoann Schuler

Resident Evil à Plouguerneau

Cocorico, Broken Pieces est un jeu d'horreur français, qui se passe dans la ville fictive de Saint-Exil, fortement inspirée de la Bretagne. Reprenant les codes des vieux jeux Resident Evil, avec la visée et les angles de caméra fixe, vous incarnerez en jeu Elise, qui visite la ville fantôme à la recherche de son fiancé, Pierre.Résolvez des énigmes en altérant la météo, les angles de caméra, et en manipulant les mystérieux et inexplicables pouvoirs qui habitent Elise. Vous serez menacés et poursuivis par des créatures d'ombres, dans un silence et une solitude complète. Et en bonus : un doublage du jeu en français (la VO, du coup) !Broken Pieces est déjà sorti sur PC, et vous pourrez en faire l'acquisition pour 19,99 €. Pour la sortie consoles (PS4 et 5, Xbox One et Series), il vous faudra patienter jusqu'au 31 Octobre. Vous serez au moins dans l'esprit !