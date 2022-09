Publié le Lundi 12 septembre 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Les jeux suivants ont été annoncés

L'Édition Deluxe comprendra le jeu, un artbook numérique, la bande-son originale du jeu en version numérique ainsi qu’un pack Deluxe numérique qui contiendra une tenue inspirée de Prince of Persia, des skins pour l’aigle et la monture des joueurs, des armes et bien plus encore !

Le coffret Collector comprendra l’Édition Deluxe ainsi qu’une figurine de Basim de haute qualité (32 cm), un Steelbook exclusif dont le design sera choisi par les fans, un mini-artbook, une réplique de la broche de Basim, une carte de Bagdad ainsi qu’une sélection de musiques du jeu. Le coffret Collector sera disponible en magasin et sur Ubisoft Store.

Développé par Ubisoft Bordeaux, le studio à l'origine du DLC Assassin's Creed Valhalla : La colère des druides, Assassin's Creed Mirage sortira en 2023 sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 et sur PC.Le jeu vous plongera en plein IXème siècle, à Bagdad, dans la peau de Basim Ibn Is'haq, un voleur de rue. Il rejoindra les assassins dans la forteresse d'Alamut, là où l'Histoire (la vraie) des assassins a ses racines et a été la source d'inspiration de la saga.On nous annonce un gameplay modernisé, une narration soignée et un scénario béton. On a envie d'y croire.Ont aussi été annoncés une édition deluxe et un coffret collector.Enfin, on apprend que le jeu qui suivra Assassin's Creed Mirage a pour nom de code RED et se déroulera dans le Japon féodal. Il est développé par Ubisoft Québec.Le suivant, nom de code HEXE, est développé par Ubisoft Montréal.Le projet Infinity proposera des expériences multi en connectant ces deux jeux.Enfin, un jeu mobile, nom de code Jade, est en développement et se déroulera dans la Chine antique. Ce sera un Action-RPG free-to-play.Une série est en cours de développement avec Netflix, tout comme un jeu qui sera proposé uniquement sur la plateforme Netflix.