Skull and Bones : des images, du gameplay

Publié le Lundi 12 septembre 2022

Ambiance Black Flag





Trailer de "World Context"





Trailer de gameplay

Trailer de développement





Skull and Bones a été chouchouté par la conférence d'Ubisoft : trois trailers (dont un superbe exemple de notre accent français si reconnaissable à l'international) nous ont été donné : un trailer de monde, qui nous parle du contexte historique dans lequel se déroule le jeu, un trailer de gameplay, qui nous montre des images de jeu et nous donne une idée de comment jouer, et un trailer de développement qui nous partage le processus créatif derrière le jeu. Vous pourrez retrouver ces trois vidéos ci-dessous.On sait donc que le jeu se déroule au 17ème siècle, et met en scène la guerre sans merci que livrent les compagnies maritimes d'époque (comme la compagnie des Indes Orientales) contre la piraterie. Rien qui ne nous surprenne vraiment finalement.Niveau gameplay, on voit des images qui ne sont pas sans nous rappeller les phases maritimes de Assassin's Creed 4 : Black Flag. À voir ce que donneront ces batailles navales avec quelques années de maturation et un jeu qui tourne autour d'elles.Skull and Bones sera disponible le 8 novembre sur Xbox Series, PS5 et PC (attention, pas sur Steam; vous ne pourrez retrouver le jeu que sur l'Epic Games Store, l'Ubisoft Store, ou le service d'abonnement Ubisoft+).