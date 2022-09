Willow : on a hâte de voir la série

Publié le Lundi 12 septembre 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Jeu de nain, jeu de vilain

La série tiré du cultissime film Willow débarque sur Disney + en novembre. Le 30 pour être précis. Et on n'a pas grand-chose de plus à vous dire, si ce n'est qu'une nouvelle et belle bande-annonce vient de sortir et qu'elle nous donne envie d'en voir plus.Bref, vivement novembre.Et puis, décembre (parce que ça sort en novembre mais on regardera ça durant le mois de décembre), c'est un peu le mois des nains, nan ?