Marvel's Midnight Suns : RPG Tactique Marvel par les développeurs d'XCOM

Publié le Lundi 12 septembre 2022 à 11:50:00 par Yoann Schuler

Moi, je dis oui

L'info était connue des initiés depuis un petit moment : "Les développeurs d'XCOM travaillent sur un tactical RPG avec des licences Marvel". Moi je vais vous dire la vérité, je suis complètement biaisé lorsqu'il s'agit d'XCOM, donc j'étais de toute évidence ravi (même sans être particulièrement intéressé par l'univers de Marvel).Je suis aujourd'hui extatique donc de voir ces images prometteuses de ce nouveau bébé de Firaxis : Marvel's Midnight Suns a révélé un premier trailer, qui vient teaser des courts métrages qui sortiront à partir du 31 octobre de cette année, ainsi que nous donner des premières images du jeu. On y découvre une équipe de super héros assez improbables, composée de classiques devenus incontournables ces dernières années, comme Iron Man, Captain America, ou encore Spider Man, mais aussi des héros plus niches, comme Blade, Ghost Rider, ou même Nico Minoru.Le jeu devrait sortir le 2 décembre de cette année sur PC, Xbox Series et PS5, et les précommandes sont déjà ouvertes. Pour les versions Nintendo Switch, PS4 et Xbox One, encore un peu de patience puisqu'aucune date n'a encore été donnée.