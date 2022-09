Earth From Another Sun, RPG en galaxie ouverte, sort une démo

Publié le Mardi 13 septembre 2022 à 10:15:00 par Yoann Schuler

Dans l'espace, personne ne vous entend pester contre votre ordi qui rame

Earth From Another Sun, un RPG science-fiction avec une touche de RTS devrait sortir d'ici la fin de l'année. Peut-être faites vous parti de ceux qui suivent le projet depuis près de deux ans, et vous êtes tout aussi anxieux qu'enthousiaste. Ou comme moi vous apprenez son existence aujourd'hui, et vous êtes désormais curieux de voir ce que vaudra la démo qui sortira ce 2 octobre. Pour l'instant, difficile de se prononcer sur la qualité du jeu, mais on sera très vite fixé.D'ici là, vous pouvez checker ce trailer, déjà vieux de plusieurs mois mais qui vous donnera une idée d'à quoi vous attendre.