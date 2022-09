Loop8 : Summer of Gods, un tout nouveau JRPG

Publié le Mardi 13 septembre 2022 à 11:15:00 par Yoann Schuler

Your Name en jeu vidéo, et en plus post-apo

Dans un univers où la Terre a été quasiment entièrement détruite par des démons, l'humanité a tenté de chercher refuge dans l'espace, en vain. Un jeune garçon issu de l'une de ces stations, supposées sauver la race humaine, part vivre dans l'un des derniers havres de paix de l'humanité sur Terre, le petit village côtier d'Ashihara. Sauf qu'en fait, il a des pouvoirs surnaturels lui permettant de se battre contre les démons, et après il est capable de remonter le temps, et il a des amis aussi.Au dela de ce résumé, un peu sarcastique je vous l'accorde, Loop8 sera un JRPG mettant l'accent sur la narration et les relations entre les personnages, avec une touche marquée de culture nippone et d'ambiance japanimation qui devrait savoir vous captiver, pour peu que vous y soyiez sensible. Ils en font un poil trop pour moi, mais c'est très personnel, et ça se joue pas à grand chose. Voyez par vous même. Le jeu devrait sortir sur PS4, Nintendo Switch, Xbox One et PC au cours du printemps 2023.