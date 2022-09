GRAVEN, le prochain jeu de 3D Realm, sort une nouvelle mise à jour

Publié le Mardi 13 septembre 2022 à 10:45:00 par Yoann Schuler

C'est de l'Early Access, on le rappelle

3D Realms est un studio lourd d'histoire, avec des licences très prestigieuses à leur actif : Wolfenstein, Prey, Duke Nukem (nous n'évoquerons pas ici l'accident classifié sous le nom de "Pour Toujours") ou encore Max Payne. Toujours actifs aujourd'hui, ils sortaient hier la deuxième grosse mise à jour de l'Early Access de leur nouveau jeu, GRAVEN, un FPS dans un contexte dark-fantasy, dans lequel on incarne un prêtre déchu tentant de mettre un arrêt à la propagation de pestes qui ravagent le royaume, accompagné d'armes et de magie en tout genre.Le jeu n'est pour l'instant que sur PC, le temps de l'Early Access, mais vise une sortie définitive et sur toutes les plateformes (Switch, PS4 et 5, et Xbox One et Series) courant 2023.