Soulstice arrive en démat et en boîte PS5 et Xbox Series X

Publié le Mercredi 14 septembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

L'amour de l'objet

Le jeu complet Soulstice

La bande originale numérique

Un artbook numérique

Le pack d'objet Lame des cendres

Soulstice sort le 20 décembre, sur PC, PS5 et Xbox Series. S'il sera possible de se l'offrir en dématérialisé, les aficionados des boîtes ne seront pas en reste puisqu'une version spéciale PS5 et Xbox Series X sera proposée.Cette boiboîte comprendra :Pour rappel, le jeu raconte l'histoire de Briar et Lute, deux soeurs, transformées en Chimère, sorte de guerrier hybride obtenu par la fusion de deux âmes. Vous allez contrôler ces deux soeurs, opposées aux Wraiths, monstres venus de l'autre côté du Veil pour conquérir le monde...