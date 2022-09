Nouveau chapitre de Dying Light 2 Stay Human est arrivé

Publié le Mercredi 14 septembre 2022 à 09:40:00 par Yoann Schuler

La chasseresse et la sorcière, comme on dit par chez nous

Vous suivez peut être assidument l'actualité de Dying Light 2 Stay Human, si comme notre sultan-meneur vous êtes un fan du jeu (si si regardez, il le dit ici ). Auquel cas, vous saviez probablement déjà que nous n'allions pas tarder à avoir des nouvelles du chapitre 2, "a Huntress and a Hag". Et bien réjouissez-vous, amateurs de parcours et de matraquage de morts-vivants, car le grand jour... c'était hier (eh bah oui hein, déjà qu'on n'est pas payés au smic on va pas couvrir des nouveautés toute la journée) !Au programme, nouveaux ennemis, nouveaux alliés, changement des règles (la menace peut frapper en plein jour !), bref, de quoi vous sortir de votre train-train post apocalyptique quotidien. Attention cependant, aucunes traces du chapitre 2 sur la console de Nintendo pour le moment, soyez prévenus ! Que vous ayez déjà le jeu ou non, jetez un coup d'oeil au trailer et faites vous un avis.