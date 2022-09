Jungle Resistance, un p'tit jeu sur PC

Publié le Mercredi 14 septembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Orang Outan en emporte le vent

Petit tower defense sans prétention, Jungle Resistance vient de sortir sur PC, via Steam . Une version mobile est même prévue pour le début de l'année prochaine.Vous allez devoir défendre la jungle contre l'invsaion des humains, bien décidés à flinguer l'écosystème. Et pour couronner le tout, vous allez incarner un orang-outan.Il y a 8 types d'animaux à upgrader au fil des missions, et à utiliser pour défendre votre territoire.