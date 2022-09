Sifu se fraie un chemin par la violence sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 14 septembre 2022 à 09:55:00 par Yoann Schuler

Enfin c'est une supposition, mais je suis assez sûr de moi

Et quand je dis que je suppose, je parle de la violence, parce que l'arrivée sur Switch, c'est une certitude. Pour ceux qui auraient raté le train Sifu plus tôt dans l'année, il s'agit d'un jeu de bagarre où l'on incarne un disciple venu venger son maître, dans une ambiance film d'action asiatique des années 70. Le gimmick, c'est qu'à chaque mort, votre personnage vieillit, vous donnant moins de vie totale, mais vous permettant d'infliger plus de dégâts, comme un vrai maitre d'arts martiaux.Quoiqu'il en soit, si vous souhaitez en faire l'acquisition sur la console de Nintendo, il vous faudra attendre le 8 novembre de cette année. Rongez votre frein devant le trailer ci-dessous :