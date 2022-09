XIII Remake est désormais sorti sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X|S

Publié le Mercredi 14 septembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Chiifre porte-malheur ?

Microids a annoncé la sortie du jeu XIII Remake sur Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series. Notez que ce remake est déjà sorti il y a deux ans sur PC, PS4 et Xbox One, et il a été loin de remporter une vive adhésion de la part des joueurs. Contrairement à la version d'origine qui avait connu à l'époque un bon petit succès.Pour autant, sachez que cette nouvelle version est accompagné d'une grosse mise à jour pour les autres plateformes (PC, PS4 et Xbox One, donc). Bien entendu, cette mise à jour est gratuite.Le jeu a été entièrement retravaillé, de l'IA aux bugs techniques. Un mode multi, jouable jusqu'à 13 joueurs, est aussi ajouté.