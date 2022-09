Unusual Findings : le point-and-click moderne des années 80

Publié le Mercredi 14 septembre 2022 à 10:05:00 par Yoann Schuler

Ah, nostalgie quand tu nous tiens

Le point-and-click, c'est un genre vieux, et qui est - il faut le dire - un peu mort. Un représentant moderne par ci par là, rien de très concret. J'entends régulièrement dire que le dernier bon représentant de l'époque fut Grim Fandango, moi je ne me prononcerais pas, je n'étais même pas né. Par contre, vous savez qui était déjà né ? Le coeur de cible de Unusual Findings ! Eh oui la nostalgie est une force puissante et personne n'y est tout à fait immunisé, et surtout pas les gens qui ont grandi dans les années 80.Unusual Findings mêle le charme des jeux d'aventures point-and-click à cette douce madeleine de Proust qu'est l'ambiance si particulière des années 80. On y retrouvera des airs d'E.T., avec ce groupe d'enfant enquêtant sur des extraterrestres, mais aussi un petit peu de Stranger Things, quelque peu ironique puisque lui même renvoie aux années 80. C'est de la nostalgie-ception.Quoiqu'il en soit, si le jeu vous intéresse, que vous soyez des années 80 ou non, sachez qu'il sort le 12 octobre sur PC, PS4 et 5, Xbox One et Series, ainsi que Nintendo Switch. Mirez donc le trailer, et forgez vous une opinion.