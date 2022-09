Le tactical RPG Triangle Strategy sort sur PC

Publié le Mercredi 14 septembre 2022 à 10:20:00 par Yoann Schuler

J'espère qu'elle est efficace, cette stratégie du triangle

Vous aviez peut être raté, plus tôt cette année, la sortie sur Switch de Triangle Strategy, le dernier jeu de l'équipe à l'origine d'Octopath Traveler et de Bravely Default. On y retrouve le nouveau style graphique (désormais signature) employé sur Octopath Traveler, ce HD-2D comme le dit Square Enix, à défaut de bien meilleur terme. Vous y incarnerez un jeune homme accompagné de sa promise, son majordome et de son ami d'enfance (une équipe qui sera amenée à grandir et à changer). Vous serez jeté au milieu d'un conflit opposant trois factions pour le règne du continent, chacun d'entre elles croyant en différentes valeurs et différents codes moraux. Vos actions et vos allégeances sont les vôtres.Si cette description vous fait de l'oeil, sachez que le jeu sortira sur PC dès le 13 octobre. Voyez le trailer, et gardez vous peut-être une place pour lui dans votre gestion financière du mois prochain !