Octopath Traveler II : une annonce maintenant pour une sortie en 2023

Publié le Mercredi 14 septembre 2022 à 10:25:00 par Yoann Schuler

On prend les mêmes, et on recommence

Octopath Traveler premier du nom a eu un succcès des plus honorables dans la sphère du tactical RPG, ses graphismes, son gameplay et son histoire, notamment avec son modèle à 8 scenarii, un par personnage, ont su séduire. Octopath Traveler II ne change pas une équipe qui gagne, et semble tout simplement faire plus de la même chose : 8 nouveaux personnages, dans un tout nouveau monde, aucun lien avec le précédent, ce qui fait de ce deuxième opus une introduction tout à fait fonctionnelle à la série. Si vous êtes amateurs du genre, foncez sur le premier les yeux fermés et procurez vous celui-ci à sa sortie !Et en parlant de sortie, Octopath Traveler II verra la lumière le 23 février 2023, et sortira sur Switch, PC, ainsi que PS4 et 5.