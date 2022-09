La franchise Resident Evil fait irruption sur Switch

Publié le Mercredi 14 septembre 2022 à 10:35:00 par Yoann Schuler

Pour avoir peur partout, mais faut internet donc sûrement juste chez vous

Le Cloud gaming, c'est une technologie qui arrange beaucoup la Nintendo Switch, le gros point faible de cette dernière étant sa faiblesse technique, contrebalancé par son aspect nomade. Mais avec le Cloud gaming, plus de faiblesse technique ! Mais on perd un peu en nomade, puisqu'on a besoin d'une connection internet stable (pour rappel très concis, le Cloud gaming consiste à jouer à un jeu via une autre machine que la sienne, qui fait réellement tourner le jeu de son côté, dans une salle spécialisée, avec des centaines d'autres comme elle, et qui nous fait une retranscription en direct de ce qui se passe, un stream finalement)Tout ça pour dire que grâce au Cloud gaming, vous pourrez très bientôt jouer à Resident Evil Village, 7, 2 (remake) et 3 (remake aussi) sur votre Nintendo Switch ! C'est pas beau la technologie quand même ?Retrouvez les tous le 28 octobre, pile à temps pour Halloween !