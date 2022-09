It Takes Two continue de conquérir le monde, sur Switch

Publié le Mercredi 14 septembre 2022 à 10:50:00 par Yoann Schuler

Ça ne s'arrête jamais

It Takes Two, c'est un bon jeu. Ce n'est plus à prouver, c'est une vérité générale. Les Game Awards le disent, les joueurs le disent, les développeurs le disent, et même nous on le dit . Et quand un bon jeu se fait porter sur une nouvelle plateforme, c'est toujours une bonne nouvelle, car plus de gens gagnent l'occasion d'en faire l'expérience. Bref, It Takes Two sortira sur Switch, une console qui semble faite pour l'accueillir, donc tout le monde est content !Vous pourrez profiter de l'expérience du jeu de l'année sur la console de chez Nintendo dès le 4 novembre de cette année. D'ici là, vous connaissez la chanson : Trailer !