Andor, la nouvelle série Star Wars atterrit sur Disney+

Publié le Mercredi 14 septembre 2022 à 10:55:00 par Sylvain Morgant

Andor de sainteté

Se situant 5 ans avant le film Rogue One, Andor est une série mettant en vedette Cassian Andor et son ascension dans la Rébellion face à l'Empire maléfique de Palpatine.

La première saison de 12 épisodes commencera le 21 septembre avec la diffusion des 3 premiers épisodes (On a vu les 4 premiers et on comprend pourquoi). À noter qu'une saison 2 est déjà commandée et qu'elle se terminera là où Rogue One commence.

On retrouve donc Diego Luna, Genevieve O’Reilly, Kyle Soller, Stellan Skarsgård et Forest Whittaker dans une galaxie lointaine, très lointaine bientôt.