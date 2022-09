Golden Eye 007 sort sur le Xbox Game Pass

Publié le Mercredi 14 septembre 2022 à 11:10:00 par Yoann Schuler

Bond, Bond temporel

Après toutes ces années, les joueurs du monde entier auront enfin l'opportunité de jouer au classique culte Golden Eye 007. La sauvegarde du patrimoine du jeu vidéo est une préoccupation mineure aux yeux des entreprises, et cette négligeance rend le secteur de l'émulation (zone légale grise) florissant (et merci à eux, ne vous méprenez pas !).C'est donc toujours une excellente nouvelle de voir que nos acteurs dans l'industrie prenne des décisions pertinentes à cette échelle, mais je reste ébahi du temps qu'il aura fallut pour qu'un classique comme celui ci redevienne légalement disponible ailleurs que dans les vide-greniers.Enfin, vous pourrez donc jouer à Golden Eye 007 dans un futur proche (encore inconnu), sur Xbox Series, Xbox One, et PC !