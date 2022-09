Lovecraft's Untold Stories 2 est sorti sur PC

Publié le Mercredi 14 septembre 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Un jeu à l'Ancien. Grand, l'Ancien.

Les Tchèques Fulqrum Publishing et LLC Blini Games viennent de sortir Lovecraft's Untold Stories 2 sur PC.Ce Rogue-Like action-horreur vous permet d'incarner l'un des 6 protagonistes, à débloquer au fil de l'aventure. On y retrouve les 3 héros du premier volet ; le détective, la sorcière et le professeur. Ils sont rejoints par le Médium, le vétran et le psychiatre. Chacun avec ses propres compétences.De nouveaux éléments sont ajoutés par rapport au premier opus, comme le crafting. Les niveaux seront générés aléatoirement.