Le Nintendo Direct, en vrac et très très vite

Publié le Mercredi 14 septembre 2022 à 11:50:00 par Yoann Schuler

La foire à la saucisse

Je ne suis qu'un être humain, et par soucis techniques c'est déjà la deuxième fois que j'écris cet article. Vous vous attendez à ce que je résume 45 minutes de conférences en 8 ligne ? Je vais faire de mon mieux pour être concis, parce que c'est vous, mais voilà quoi.Déjà, le tant attendu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, suite de Breath of the Wild, sortira le 12 mai 2023. Ça c'est fait, la moitié des gens ayant cliqué sur l'article ont ce qu'ils voulaient.Plus modestes, non moins intéressant, Pikmin 4 (courant 2023) et Fire Emblem Engage (20 janvier 2023) ont aussi été annoncés.De là, des nouveautés moins majeures : portage de Kirby's Return to Dream Land (de la Wii vers la Switch), nouveaux jeux pour le catalogue Nintendo 64, incluant les premiers Mario Party, Pokémon Stadium ainsi que Golden Eye 007 (qui surgit aussi sur le Game Pass, comme vous le savez si vous suivez les actus d'aujourd'hui avec assiduité), de nouveaux circuits pour Mario Kart 8, Bayonnetta 3, toutes les annonces de Square Enix pour lesquels on a carrément fait un article séparé... Bref, ça n'en finit pas. Si vous voulez en savoir plus, le plus simple serait encore de voir le live !(Ça commence à 25:50, de rien.)