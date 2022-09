Tunic débarque sur Nintendo Switch le 27 septembre

Publié le Mercredi 14 septembre 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Tout est dans la queue

Déjà sorti sur PC, Xbox One et Xbox Series, Tunic a été annoncé pour PS4 et PS5 le 27 septembre prochain. Et bien bonne nouvelle, il sortira en même temps sur Nintendo Switch.Il s'agit d'un petit jeu inspiré par Zelda, mais aussi par les jeux d'exploration et de puzzles, Tunic va vous envoyer dans des lieux inconnus, affronter des bêtes énormes dans le but de récupérer de puissants objets et découvrir des secrets perdus...Vous y jouez un petit renard héroïque, armé de son épée et de son bouclier.