Magic : The Gathering et Warhammer 40k en collaboration

Publié le Mercredi 14 septembre 2022 à 11:30:00 par Yoann Schuler

Dans le sombre et lointain futur, il n'y a que des decks contrôle blanc-bleu

En voilà une collaboration qui a du faire du bruit chez les joueurs sur table, car c'est effectivement leur slogan sur cette collaboration, mais ça n'en est pas moins vrai "les titans du jeu de plateau s'unissent". Warhammer et Games Workshop au sens plus large sont les tenants du titre incontestés de maîtres du wargame depuis un certain temps déjà, et Magic est probablement le jeu de carte à collectionner le plus joué du monde (et je dis bien joué, car Pokémon ça se vend bien, mais très peu de gens jouent avec leurs cartes) et les deux ont des univers très riches.Au final, il ne s'agit "que" de 4 decks commander, un format spécial de Magic, permettant aux joueurs d'incarner différentes factions de l'univers Warhammer 40k, ainsi qu'une sortie Secret Lair, des cartes Magic qui collaborent régulièrement avec bon nombre de franchises.Un poil décevant pour une association entre deux acteurs de cet envergure, mais encourageant pour de futures collaborations, qui sait ?Retrouvez ci dessous une (assez longue) vidéo officielle sur ce mélange quelque peu improbable :