The Chant, jeu d'horreur un peu en retard pour Halloween

Publié le Jeudi 15 septembre 2022 à 09:45:00 par Yoann Schuler

Vois sur ton chemin, démons oubliés, égarés

Oui, c'est bien une référence aux Choristes.Un jeu d'horreur, ça se repose très lourdement sur son ambiance sonore, n'importe quel amateur vous le dira. Jouer à The Evil Within sans son par exemple, c'est un crime passible de mort dans certaines cultures, je vous assure.Il se trouve que The Chant oriente sa communication autour de cet élément, donc moi je veux bien. The Chant est donc un jeu d'horreur se déroulant au milieu d'une nature nord-américaine, emprunt de spiritualité New Age et de shamanisme un peu foireux. L'ambiance sonore, pour coller à ce côté naturel, est complètement analogique (pas d'outil numérique), et est inspirée des films d'horreur classique des années 70-80.The Chant sortira le 3 novembre de cette année, sur PC, Xbox Series et PS5. Découvrez en plus avec cet extrait (orienté son) ci-dessous.