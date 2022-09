Les Sims 4 devient gratuit

Publié le Jeudi 15 septembre 2022 à 09:40:00 par Yoann Schuler

J'l'avais pas vu venir

Les plus économistes d'entre vous s'y attendaient peut être, personnellement j'ai levé un sourcil : les Sims 4 sera gratuit et libre d'accès dès le 18 octobre, sur PC, Xbox Series/One, ainsi que PS4 et 5.On s'en doute donc maintenant, c'est un revirement de stratégie marketing pour EA, qui estime probablement pouvoir se faire plus d'argent en accrochant plus de joueurs aux jeux pour leur vendre les extensions (qui elles, restent payantes) qu'avec les ventes du jeu. Et je pense qu'ils ont probablement raison, le jeu service s'est prouvé être un système économique des plus rentables.Pour ceux d'entre nous qui possédaient déjà le jeu, vous serez dédommagés à hauteur d'une extension "Luxe dans le désert", incluant des meubles esthétiquement alignés sur le bois et la pierre, et d'une oasis moderne. Pas exactement le gros lot, mais on prend ce qu'on a.