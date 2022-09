Bandai Namco annonce Synduality, leur nouveau jeu de tir post-apo

Publié le Jeudi 15 septembre 2022 à 09:30:00 par Yoann Schuler

La pluie et le beau temps

Dans un monde post-apocalyptique, l'humanité vit sous terre pour se protéger de pluie toxiques et des monstruosités qu'elles engendrent. Ici bas, elle découvre des formes d'intelligence artificielle appelées Magus, avec lesquelles elle commence à collaborer. Ensuite, classique, un groupe d'élite nommé les "Drifters" et chargé de faire des expéditions à la surface afin d'y récupérer des ressources rares, et chaque Drifter et accompagné de son Magus sous la forme d'une armure robotisée mécanique, et on se bagarre.Les joueurs auront l'opportunité de personnaliser leur Magus afin de le faire correspondre à leur propre style de jeu, et l'on pourra aussi jouer en multijoueur, que ce soit coopératif ou PvP. Et c'est plus ou moins tout, on ne sait pas grand chose de plus, sinon que le jeu sera disponible sur PC, Xbox Series, et Playstation 5. Vous pouvez toujours regarder le trailer pour vous consoler.