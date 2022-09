Hogwart's Legacy : L'Héritage de Poudlard annonce du contenu exclusif pour les joueurs Playstation

Publié le Jeudi 15 septembre 2022 à 10:00:00 par Yoann Schuler

Petits veinards

Si vous êtes fans d'Harry Potter et joueurs Playstation, vous comptiez très certainement vous procurez Hogwart's Legacy : L'héritage de Poudlard. Comme nous autres fans d'Harry Potter PC, Xbox ou Switch d'ailleurs. Mais vous, petits chanceux que vous êtes, vous aurez droit à du contenu exclusif : une quête se déroulant dans un étrange magasin de Pré-au-Lard, et qui ajoute tout un donjon optionnel. Les joueurs ayant précommandé le jeu recevront tous également la monture Hyppogriffe Noir, et les joueurs Playstation ayant précommandé le jeu recevront en plus la recette de la potion Felix Felicis. Quelle chance, c'est le cas de le dire.Pour rappel, Hogwart's Legacy : L'héritage de Poudlard sortira le 10 février 2023 et est déjà ouvert à toutes les précommandes, sauf pour Nintendo Switch, qui devraient arriver incessamment sous peu. Je vous laisse sur le trailer de la quête exclusive Playstation :