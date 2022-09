Une flopée de nouveautés du côté des jeux Yakuza

Publié le Jeudi 15 septembre 2022 à 10:15:00 par Yoann Schuler

Comme un dragon, c'est ça ?



Ensuite, la suite directe de "Yakuza 6 : The Song of Life" sortira courant 2023 : "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name". (Re)découvrez le trailer (car il était déjà sorti) ci-dessous :





Plus vague, la suite de "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name", intitulée "Like a Dragon 8", sortira en 2024.

Yakuza, c'est une de ces franchises qui a su se tailler une place de choix dans le coeur de ses fans, et qui par conséquent déchaîne les passions à chaque apparition. Eh bien hier, le studio à l'origine de la saga, Ryo Ga Gotoku Studio (plus communément appelé RGG), a fait sa propre petite conférence de presse, au cours de laquelle ils ont lâché quelques menues informations.Déjà, on aura droit à une version remasterisée d'un jeu sorti exclusivement au Japon en 2014 : "Like a Dragon : Ishin!", un opus se déroulant dans les années 1860, à l'inverse des jeux Yakuza plus habituels, qui prennent toujours place dans un contexte moderne. Ce jeu-ci sortira le 21 février 2023, sur PC, Xbox Series et One, ainsi que PS4 et 5. Vous pouvez également retrouver le trailer ci-dessous.