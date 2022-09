Undungeon sort sur Switch et Playstation 4

Publié le Jeudi 15 septembre 2022 à 11:00:00 par Yoann Schuler

Le multivers c'est un sacré bordel

Imaginez, vous êtes Dieu, et 7 mondes parallèles s'entrechoquent, créant des incohérences et des problèmes massifs dans la toile de l'espace-temps, bref, la tuile. C'est quand même sacrément plus simple d'envoyer quelqu'un d'autre s'en charger, non ?C'est là que vous, le joueur, intervenez. Au contrôle du "Herald" (héraut en français), vous serez chargés d'explorer le monde mélangé qui résulte de la catastrophe, de retrouver sept grosses boules en métal, et de vous arranger avec les gardiens de leurs dimensions respectives. Je sais pas comment ça sonnait pour vous, mais ce ne sera pas une promenade de santé. Vous retrouverez un système d'équipement et d'amélioration du personnage très riche pour vous soutenir dans votre quête.Enfin bref, voyez le trailer ! Gardez en tête que le jeu est déjà sorti sur PC et Xbox Series/One, mais si c'est spécifiquement la version Switch/PS4 qui vous intéresse, il vous faudra patienter jusqu'au 29 septembre.