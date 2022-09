Q.U.B.E. reÃ§oit un remaster pour ses 10 ans

Publié le Jeudi 15 septembre 2022 à 10:30:00 par Yoann Schuler

Ça fait vieux

Si vous étiez branchés jeux de puzzle en 2012, vous n'avez probablement pas raté Q.U.B.E. À la première personne, n'est pas sans nous rappeler Portal 2, le protagoniste a des gants futuristes qui manipulent la gravité, vous le remettez ? Eh bien, dès maintenant sur PC et Xbox Series, vous pouvez mettre la main sur son remaster, qui reconstruit et remet au goût du jour techniquement l'ensemble du jeu, et se permet même de rajouter tout un chapitre inédit, à la fin.Si vous vouliez y jouer sur Switch ou Playstation, il vous faudra patienter encore un petit peu, sans plus de précisions, mais ça ne devrait pas être long. D'ici là : Trailer !