Des versions physiques et collectors pour Sifu

Publié le Jeudi 15 septembre 2022 à 10:45:00 par Julia Bourdin

Ainsi fu fu fu

Sloclap et Microids confirment l’arrivée de nombreuses versions physiques et collectors pour leur jeu de kung-fu Sifu.Trois éditions sont au programme :Lacomprendra :• La version Nintendo Switch du jeu• Un SteelBook exclusif• Un artbook ‘The Art of Sifu’• La bande originale du jeu (en format numérique)• 3 lithographiesPensé pour les nombreux joueurs possédant déjà le jeu, leinclura :• Une figurine à l’effigie du disciple (20 cm)• Un pendentif de ténacité• Un exemplaire de 160 pages de l’ouvrage Behind the Art of Sifu – Journal des développeurs, édité par Pix’n LoveEnfin, en plus plus de proposer l’ensemble du contenu du Redemption Set, lapour Nintendo Switch intègrera également les goodies de la Vengeance Edition.