Tales Of Symphonia s'offre un remaster

Publié le Jeudi 15 septembre 2022 à 11:30:00 par Yoann Schuler

Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre

Tales of Symphonia, sorti à l'origine en 2003, est un classique du JRPG. Vous y retrouverez notre héros, Lloyd Irvin, et toute sa bande de joyeux lurons, aux prises avec deux mondes entremêlés, qu'ils feront de leur mieux pour sauver. Système de combat devenu basique, tour par tour, attaques coordonnées façon Chrono Trigger, rien d'innovant de nos jours. Découvrez ou redécouvrez les animations et l'histoire, bref tout le tintouin. On note cela dit pour les collectionneurs parmi vous une "Chosen Edition", incluant un boîtier métallique, des autocollants, et des illustrations.La date de sortie du titre n'est pas encore connu, mais les précommandes sont déjà ouvertes chez les revendeurs participants. Le jeu sera disponible sur Switch, PS4 et 5, ainsi qu'Xbox Series/One. Vous pouvez cependant déjà jeter un oeil au trailer.