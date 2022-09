Aeterna Noctis dévoile la date de sortie de son édition physique

Publié le Jeudi 15 septembre 2022 à 12:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Le pack collector pour Noël ?

Selecta Play a annoncé que Aeterna Noctis verra une sortie physique à la fois en édition standard et en édition collector très limitée "Caos" sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch le 4 novembre en Europe. Le jeu de plateforme devrait également débarquer sur le Nintendo eShop le même jour.Un bon plus est que pour le portage sur Nintendo Switch de nombreuses nouvelles fonctionnalités ont été apportées, déjà l'équipe de développement a travaillé dur pour garantir une fréquence d'images élevée et stable tout au long du jeu.Aussi, en plus de nouveaux pouvoirs pour le roi des ténèbres, de nouveaux mécanismes d'assistance et plusieurs améliorations des compétences et des gemmes du personnage principal ont été inclus. Par exemple la résolution d'énigmes est ainsi désormais beaucoup plus accessible grâce au "Time Sapphire", une gemme qui maintient le personnage en apesanteur lorsqu'il vise avec les flèches.Abordons maintenant le plus important, l'édition collector "Caos" vous permettra d'obetnir une version Steelbook du jeu et elle est unique à chaque plate-forme, un artbook premium en édition collector contenant plus de 224 pages, deux cartes postales en vitrail, une bande originale de trois disques et une pochette de CD collector qui comprend un code de téléchargement exclusif pour "The King. of Darkness Digital Soundtrack" ainsi que toutes les partitions musicales du jeu, le tout enfermé dans une boîte Edition Collector avec une finition premium (l'édition collector a de la gueule ça c'est sûr).