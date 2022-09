Skabma - Snowfall débarque sur consoles en 2023

Publié le Vendredi 16 septembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Pas de crabe dans le tambour

Sorti sur PC au printemps de cette année, le jeu Skabma - Snowfall , signé Red Stage Entertainment et PID Games, est annoncé sur consoles en 2023. Il sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Fort de sa bonne réception sur PC, il s'offre donc un tour complet des plateformes actuelles.Le jeu raconte l'histoire d'Ailu, un jeune éleveur du village du peuple Sami. Alors qu'il est parti à la recherche de son renne qui s'est égaré dans la forêt, il tombe sur Goadvddis, le tambour enchanté qui renferme le pouvoir ancestral des guérisseurs.Alors qu'un mal mystérieux frappe ses congénères. Ailu va donc se lancer dans une quête pour guérir son peuple, tout en se laissant guider par les quatre esprits familiers : la chouette, l'ours, la truite et le renard.