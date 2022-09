Tiny Football en bêta ouverte

Publié le Vendredi 16 septembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

A partir d'aujourd'hui et pour quelques jours, le jeu Tiny Football est accessible gratuitement en bêta ouverte. Vous pourrez donc tester le jeu avant de décider si vous voulez l'acheter ou non.Tiny Football est un retour aux sources, sorte d'hommage aux vieux jeux des années 90 tels que Sensible World of Soccer.64 équipes sont incluises, plusieurs modes de jeu seul ou à plusieurs.C'est signé Microprose est c'est sur Steam que ça se passe.