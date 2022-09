Wanted: Dead, un trailer et une date de sortie

Publié le Vendredi 16 septembre 2022 à 10:40:00 par Yoann Schuler

Les cyborgs samouraïs militaires, c'est cool

Eh oui, c'est indéniable, une lieutenant de police avec un bras robotisé, un katana, des flingues, et qui se bat seule contre tous, c'est cool. La preuve avec Metal Gear Rising, qu'un cyborg avec un katana ça suffit déjà en fait.Dans Wanted: Dead, on incarnera le lieutenant Hannah Stone, dans un Hong Kong cyberpunk sombre et dystopique. Par les développeurs de Ninja Gaiden et Dead or Alive, le jeu s'inspire de beat'em all reconnus comme Devil May Cry, Bayonnetta, et, justement, Metal Gear Rising : Revengeance. Et le résultat semble explosif !Le jeu sera jouable du 15 au 17 pour les participants du Tokyo Game Show (pas nous donc, pauvres européens que nous sommes), et il y a donc fort à parier que nous verrons des images de gameplay apparaitre sur la toile incessamment sous peu. D'ici là, on sait que le jeu sortira le 14 février 2023, pile pour la Saint Valentin. Il sera disponible sur PC, PS4 et 5, ainsi qu'Xbox Series et One.