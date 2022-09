Metal : Hellsinger est sorti

Publié le Vendredi 16 septembre 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Du bruit et du sang

Inspiré des classiques des années 90 tels que Doom, Metal : Hellsinger est un FPS signé du développeur norvégien The Outsiders. Il est désormais disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.Dans ce FPS, vous allez later du démon. Voilà. C'est tout. Et plus vous défoncerez du démon, plus la musique s'intensifiera. De la musique Metal, bien entendu.La BO est composée par le duo de musiciens Two Feathers et interprétée par Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Randy Blythe (Lamb of God), Mikael Stanne (Dark Tranquility), Dennis Lyxzén (Refused et INVSN), James Dorton (Black Crown Initiate), Tatiana Shmayluk (Jinjer) et Björn Strid (Soilwork).