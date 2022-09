Power Wash Simulator arrivera bientôt sur Switch et Playstation

Publié le Vendredi 16 septembre 2022 à 10:45:00 par Yoann Schuler

Est ce que ça suffirait pour laver nos péchés ?

Dans la famille des simulateurs, Power Wash Simulator a rencontré un succès assez correct, ayant même un peu dépassé la sphère des joueurs simulation au travers de ses versions PC et Xbox. Il est maintenant temps pour ce simulateur de nettoyage d'étendre ses horizons, au travers d'une sortie sur Nintendo Switch, PS4, et PS5 !Power Wash Simulator vous permet de nettoyer de fond en comble, avec de nombreux outils, dont leur signature, le nettoyeur haute-pression. Parcourez des destinations exotiques et intriguantes, comme la bourgade de Muckingham, et nettoyez les aussi. Je tiens à mon intégrité journalistique, pour ce que j'en ai, et tiens à préciser que c'était ironique, Muckingham n'est ni exotique ni intrigant, mais vous pourrez bel et bien nettoyer.Je ne saurais que trop vous encourager à jeter un oeil au trailer du jeu, qui est à mes yeux brillant. Et cette fois je ne suis même pas ironique ! Pas encore d'information sur la date de sortie du portage, mais ce sera plus tard cette année.