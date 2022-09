- Uncharted: Legacy of Thieves Collection sur PC le 19 octobre

Publié le Vendredi 16 septembre 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Youpi !

Uncharted arrive sur PC. Sony a annoncé la sortie de la compilation des deux jeux Uncharted pour le 19 octobre prochain sur PC, via Steam et l'Epic Games Store.Pour rappel, Uncharted: Legacy of Thieves Collection est la réunion des jeux Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: Lost Legacy. On nous annonce des versions remasterisées et optimisées pour PC. Notamment, une interface utilisateur repensée, des graphismes améliorés, la compatibilité avec les écrans ultra-larges et la prise en charge des fonctionnalités de la DualSense (qui est compatible PC, on vous le rappelle). L’ajustement des textures, des reflets et du rendu des modèles sera aussi de la partie.Bref, c'est une bonne nouvelle. Surtout s'il n'y a pas Mark Wahlberg et Tom Holland dedans.