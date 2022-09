- Une démo sur Steam pour Hello Neighbor 2

Publié le Vendredi 16 septembre 2022 à 11:15:00 par Yoann Schuler

Personne n'aime ses voisins

Si vous étiez sur YouTube ces 6 dernières années, vous avez forcément vu des images ou entendu parler d'Hello Neighbor : jeu d'horreur infiltration, où l'on incarne un fouineur (parce qu'il faut le dire hein, vous n'avez rien à faire chez votre voisin à la base, il a tous les droits de râler) qui s'introduit chez son voisin d'en face sous prétexte qu'il se passerait des trucs bizarre dans sa cave. Bon j'insiste, mais même s'il devait se passer des trucs bizarres dans sa cave, on rentre pas chez les gens. On appelle la police à la rigueur, pour qu'elle le fasse. Mais je m'égare.Le jeu a fait beaucoup de bruit, notamment grâce aux vidéos faites dessus sur YouTube, et le jeu a eu droit à une préquelle, et même a un spin-off multijoueur. Aujourd'hui, il est temps pour une suite : Hello Neighbor 2. Le grand changement : c'est maintenant un open-world, et vous pourrez fouiner dans toute la ville. Ça en fait des gens qui finiront par porter plainte.D'ici sa sortie définitive le 6 décembre, vous pourrez jouer à sa démo sur PC dès le 20 septembre.